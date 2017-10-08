CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтамбульська влада у четвер вранці закрила протоку Босфор для морського транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина перекрила Босфор через пошуки 17-річного хлопця
Протоку перекрили тимчасово
Протока Босфор. Фото: http://zn.ua/
Протоку Босфор тимчасово перекрили у зв’язку з проведенням пошуково-рятувальних робіт.
Рятувальні служби шукають 17-річного хлопця, який зник у Босфорі минулого місяця. 15 липня він пішов плавати, але не повернувся. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Дирекція стамбульського порту повідомила, що рух морського транспорту тимчасово зупинено з 8:45 ранку (за місцевим часом) для того, щоб провести підводні пошуки та рятувальні роботи.
Нагадаємо, на початку місяця поблизу південного узбережжя Туреччини у провінції Мугла затонув човен, на якому перебували 11 осіб.
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10 08 2017 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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