Туреччина перекрила Босфор через пошуки 17-річного хлопця

Стамбульська влада у четвер вранці закрила протоку Босфор для морського транспорту.

Протоку Босфор тимчасово перекрили у зв’язку з проведенням пошуково-рятувальних робіт.

Рятувальні служби шукають 17-річного хлопця, який зник у Босфорі минулого місяця. 15 липня він пішов плавати, але не повернувся. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Дирекція стамбульського порту повідомила, що рух морського транспорту тимчасово зупинено з 8:45 ранку (за місцевим часом) для того, щоб провести підводні пошуки та рятувальні роботи.

Нагадаємо, на початку місяця поблизу південного узбережжя Туреччини у провінції Мугла затонув човен, на якому перебували 11 осіб.