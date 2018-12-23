Туреччина перекидає додаткові військові сили до кордону з Сирією
У неділю, 23 грудня, близько 100 транспортних засобів попрямували до кордону із Сирією, а саме до південної провінції Кіліс. Журналісти агентства DHA побачили танки, гаубиці та автобуси із солдатами, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що частина цієї колони попрямувала до населеного пункту Ельбейлі, що розташований у 45 кілометрах від сирійського міста Манбідж, який контролюють курдські сили - Загони народної самооборони (YPG).
Раніше Ердоган заявив, що Туреччина відтермінує військову операцію проти YPG на сході від річки Євфрат (саме там розташований Манбідж - ред.) після того, як США вирішили вивести війська з Сирії.
За даними телеканалу TRT World, турецькі сили прямують через територію, контрольовану сирійською опозицією, а саме Вільною сирійською армією - союзником Туреччини - до лінії фронту поблизу Манбіджа.
Як зазначає Reuters, у червні союзники по НАТО досягли угоди, яка передбачає видворення курдів з Манбіджу, проте Туреччина скаржилася на затягування цього процесу.
Раніше Туреччина вже провела дві військові операції в Сирії - "Щит Євфрату" та "Оливкова гілка", які були направлені проти бойовиків "Ісламської держави" та курдських загонів самооборони. Але ці операції проводилися на західному березі Євфрату, бо на східному березі розташовувалися американські сили.
У п’ятницю, 21 грудня, Ердоган заявив, що після рішення США вивести війська з Сирії Анкара «візьме на себе» боротьбу проти бойовиків ІД.
Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Нагадаємо, мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.
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