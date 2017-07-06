Туреччина підтримала Катар у конфлікті з арабськими країнами
"Я хочу чітко сказати, що ми не схвалюємо санкцій щодо Катару", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.
"Ці події, які відбуваються в час, коли ми потребуємо солідарності й співробітництва більше, ніж будь-коли, не принесуть нічого хорошого для жодної країни в регіоні", - заявив він.
За даними агентства, Ердоган намагається зняти напругу між Катаром та країнами, які звинуватили його в підтримці тероризму.
За словами джерела в оточенні президента, Ердоган вже мав напередодні телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Індонезії Джоко Відодо, прем'єр-міністром Малайзії Наджибом Бін Тун Абдул Разаком, королем Бахрейну Хамадом бін Іса Аль-Халіфом, королем Йорданії Абдалла II та прем'єр-міністром Лівану Саадом Харірі.
У понеділок він також мав телефонні розмови з низкою лідерів інших арабських держав. За словами джерела, Ердоган заявив, що у разі необхідності Туреччина готова зробити все можливе для вирішення кризи.
Нагадаємо, Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.
Раніше Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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