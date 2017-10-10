Туреччина планує поставляти ЗСУ системи тактичного зв'язку УКХ-діапазону на 40 млн доларів

Поставки будуть здійснені у 2018 році

Туреччина у 2018 році забезпечить поставку до Збройних сил України систем тактичного зв'язку УКХ-діапазону на суму понад 40 млн доларів.

Відповідний документ був підписаний у понеділок, 9 жовтня, у Києві під час візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сторонами договору є держпідприємство "Спецтехноекспорт" (входить до складу концерну "Укроборонпром") і турецька компанія Aselsan.

"Завершення угоди очікується до кінця 2017 року після підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України і "Турексимбанком", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в українському оборонному секторі, зазначивши, що програму українсько-турецького ВТС планується здійснити з допомогою офсетних процедур.

Також повідомляється, що до теперішнього моменту компанія Aselsan вже поставила ЗСУ пробну партію зв'язкового обладнання УКХ - діапазону для однієї бригади в рамках укладених у 2016-2017 роках контактах.

Згідно інформації, Aselsan уклала контакт з українським клієнтом про купівлю систем зв'язку на суму 43,635 млн доларів. Поставки будуть здійснені у 2018 році.

Компанія Збройний сил Туреччини Aselsan є найбільшою в країні по виробництву оборонної електроніки, комунікаційних та інформаційних технологій, безпілотних систем, військово-морських і збройових систем, протиповітряних і ракетних систем тощо.

В Адміністрації президента України пройшла тригодинна зустріч у форматі віч-на-віч між Петром Порошенком і Реджепом Ердоганом. За підсумками переговорів було анонсовано підписання дев'яти міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Між президентами України і Туреччини встановлена пряма телефонна лінія для реалізації стратегічного партнерства, заявив глава Української держави Петро Порошенко.

