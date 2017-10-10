Туреччина планує поставляти ЗСУ системи тактичного зв'язку УКХ-діапазону на 40 млн доларів
Відповідний документ був підписаний у понеділок, 9 жовтня, у Києві під час візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сторонами договору є держпідприємство "Спецтехноекспорт" (входить до складу концерну "Укроборонпром") і турецька компанія Aselsan.
"Завершення угоди очікується до кінця 2017 року після підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України і "Турексимбанком", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в українському оборонному секторі, зазначивши, що програму українсько-турецького ВТС планується здійснити з допомогою офсетних процедур.
Також повідомляється, що до теперішнього моменту компанія Aselsan вже поставила ЗСУ пробну партію зв'язкового обладнання УКХ - діапазону для однієї бригади в рамках укладених у 2016-2017 роках контактах.
Згідно інформації, Aselsan уклала контакт з українським клієнтом про купівлю систем зв'язку на суму 43,635 млн доларів. Поставки будуть здійснені у 2018 році.
Компанія Збройний сил Туреччини Aselsan є найбільшою в країні по виробництву оборонної електроніки, комунікаційних та інформаційних технологій, безпілотних систем, військово-морських і збройових систем, протиповітряних і ракетних систем тощо.
В Адміністрації президента України пройшла тригодинна зустріч у форматі віч-на-віч між Петром Порошенком і Реджепом Ердоганом. За підсумками переговорів було анонсовано підписання дев'яти міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Між президентами України і Туреччини встановлена пряма телефонна лінія для реалізації стратегічного партнерства, заявив глава Української держави Петро Порошенко.
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