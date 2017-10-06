Туреччина почала постачати Катару харчі

Продукти, що надійшли з Туреччини, вже продаються в магазинах Катару

Туреччина почала постачати продукти харчування в Катар, з яким через звинувачення в підтримці тероризму розірвали відносини чимало арабських країн.

Про це повідомляє Anadolu.

Після ембарго, введеного щодо Дохи низкою арабських країн на чолі із Саудівською Аравією, Катар почав закуповувати харчі в Туреччини.

М'ясо птиці, курячі яйця, молочні продукти, зокрема кефір, що надійшли з Туреччини, вже продаються в магазинах Катару, про що місцеве населення поінформували через соціальні мережі.



Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, Туреччина виступає проти ізоляції Катару країнами Перської затоки.

Іран запропонував Катару експортувати продовольство морем після того, як кілька катарських сусідів оголосили про розрив відносин з Дохою.

Як повідомляв iPress.ua, Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму. Раніше Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".