Туреччина пообіцяла закрити порти для кораблів з Криму

Туреччина пообіцяла закрити свої порти для торгового флоту, що прямував із окупованого Криму.

Вона зазначила, що така домовленість була досягнута за підсумками зустрічі генпрокурора Юрія Луценка зі своїми турецькими колегами в Анкарі 6 жовтня.

"Турецьким портам, морським агентам, операторам і судновласникам офіційно повідомляється про те, що "судна, що прибувають з Криму і його портів, не пропускаються до Туреччини, а дозвіл на відплиття з портів цього регіону не надається", - повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Судна-порушники останнім часом масово вказують турецьким морським і портовим органам неправдиву інформацію про порти призначення. Тому Анкара обіцяє впровадити більш жорсткий контроль документації судів.

Про існування морської торгівлі Туреччини з окупованих Кримом в листопаді 2016 року заявив "депутат" Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек. В поле зору потрапив паром Варяг і ще кілька суден.

Судна з Криму йшли до Новоросійська і реєструвалися там, після чого відправлялися до Туреччини. За цією схемою на окупований півострів ввозили цитрусові, овочі, будівельні матеріали і товари народного споживання.

Офіційно Туреччина не визнавала існування торгового повідомлення з окупованих півостровом. Однак ЗМІ повідомляли, що в березні Туреччина різко припинила приймати судна з Криму.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляє, що Туреччина, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

