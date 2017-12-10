Туреччина пообіцяла закрити порти для кораблів з Криму
Вона зазначила, що така домовленість була досягнута за підсумками зустрічі генпрокурора Юрія Луценка зі своїми турецькими колегами в Анкарі 6 жовтня.
"Турецьким портам, морським агентам, операторам і судновласникам офіційно повідомляється про те, що "судна, що прибувають з Криму і його портів, не пропускаються до Туреччини, а дозвіл на відплиття з портів цього регіону не надається", - повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
Судна-порушники останнім часом масово вказують турецьким морським і портовим органам неправдиву інформацію про порти призначення. Тому Анкара обіцяє впровадити більш жорсткий контроль документації судів.
Про існування морської торгівлі Туреччини з окупованих Кримом в листопаді 2016 року заявив "депутат" Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек. В поле зору потрапив паром Варяг і ще кілька суден.
Судна з Криму йшли до Новоросійська і реєструвалися там, після чого відправлялися до Туреччини. За цією схемою на окупований півострів ввозили цитрусові, овочі, будівельні матеріали і товари народного споживання.
Офіційно Туреччина не визнавала існування торгового повідомлення з окупованих півостровом. Однак ЗМІ повідомляли, що в березні Туреччина різко припинила приймати судна з Криму.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляє, що Туреччина, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму Російською Федерацією.
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