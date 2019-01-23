Туреччина попередила Україну про візит консула до анексованого Криму

Українську владу попередили про візит до окупованої Керчі консула Туреччини в Новоросійську Юнуса Емре.

"Українська сторона дипканалами була поінформована про наміри турецьких консулів відвідати окупований Крим для надання першочергової консульської допомоги у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини внаслідок інциденту з двома суднами 21 січня", - написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

"Ця ситуація жодним чином не змінює тверду позицію Туреччини щодо Криму, яка полягає у невизнанні окупації українського півострова Росією, і, за запевненнями турецької сторони, є вимушеним кроком, зумовленим терміновими гуманітарними обставинами", – наголосив посол.

"Ганьба російським "медіа", які перетворили рутинний консульський візит на чорну піар-акцію і завідомо програшно намагаються просунути свій наратив про начебто міжнародне "визнання" Криму, якого немає і не буде, спекулюючи навіть на людських трагедіях, на людських смертях", – додав Сибіга.

Генконсул Туреччини в Новоросійську Юнус Емре Озігджі прибув до Керчі у вівторок ввечері і одразу попрямував на борт буксира "Меркурій", де перебувають врятовані й загиблі моряки з танкерів, що загорілися в Чорному морі, повідомило "РИА Новости Крым".

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.