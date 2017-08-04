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Туреччина пропонує передати владу в Сирії тимчасовому уряду

Туреччина готова зробити внесок у відновлення цієї країни
Туреччина виступає за передачу влади в Сирії від чинного президента Башара Асада тимчасовому уряду.
Туреччина пропонує передати владу в Сирії тимчасовому уряду Фото: aa.com.tr

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Анадолу".

За його словами, якщо за ракетним ударом США по авіабазі в сирійській Хамі не буде продовження і режим Башара Асада збереже свій вплив в Сирії, то військові акції Вашингтона будуть носити лише "косметичний" характер.

"Ідеальним варіантом для Сирії стало б політичне врегулювання. Тому необхідно домогтися того, щоб до керма влади в Сирії якнайшвидше став тимчасовий уряд", – заявив Чавушоглу.

Він також висловив надію на те, що ситуація в Сирії незабаром стабілізується.

"Туреччина зі свого боку готова зробити внесок у відновлення цієї країни", – додав Чавушоглу.

Нагадаємо, проведений в Туреччині розтин тіл жителів сирійської провінції Ідліб, які загинули під час нещодавнього бомбардування, довів, що проти них використовували хімічну зброю.

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