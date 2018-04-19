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Туреччина пропонує Україні чотиристоронній формат співпраці разом з Азербайджаном і Грузією

Парубій заявив, що підтримує регіональну співпрацю
Делегація Туреччини запропонувала голові Верховної ради України Андрію Парубію розширити співпрацю на рівні парламентів до тристороннього або чотиристороннього формату.
Туреччина пропонує Україні чотиристоронній формат співпраці разом з Азербайджаном і Грузією Фото: unian.ua

Під час зустрічі у Києві глава комітету у закордонних справах турецького парламенту Волкан Бозкир запропонував додатковий вимір співпраці у форматі Україна-Азербайджан-Туреччина або Україна-Азербайджан-Туреччина-Грузія, повідомляє прес-служба ВР.

Голова Верховної ради зазначив, що підтримує регіональну співпрацю, зокрема у Балтійсько-Чорноморському вимірі, і Києву будуть цікаві будь-які нові її формати. На його думку, це сприяє розвитку економічної та політичної співпраці.

Парубій звернувся до представників національних зборів Туреччини з проханням не брати участі у Міжнародному форумі Російської Федерації, що відбуватиметься в окупованому Криму, в Ялті, як такому, що суперечить міжнародним нормам.

"Це свідома провокація для залучення представників інших країн, щоб вони відвідали окупований Крим. Це болюче сприймають татари", - зауважив він.

Бозкир запевнив, що на офіційному рівні жодна делегація участі у форумі не братиме, та додав, що так само не підтримують розвиток туризму з окупованим Кримом.

Крім того, Бозкир запевнив українців у незмінній підтримці територіальної цілісності та незалежності та наголосив, що Туреччина ніколи не визнає окупацію українського Криму та Донбасу.

Він також підкреслив, що доносить цю позицію на всіх можливих міжнародних платформах.

"Для нас Україна – це не просто сусід, а й стратегічний партнер. Першочергове наше завдання – це забезпечення безпеки та мирного життя", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Туреччина заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

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19 04 2018 19:55
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