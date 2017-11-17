ПОЛІТИКА НОВИНИАнкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина припинила свою участь у військових навчаннях НАТО через "список ворогів"
Ердоган особисто наказав негайно вивести турецькі війська "навіть якщо ці імена будуть видалені" зі списку
Тайїп Ердоган Фото: 112.ua
"Туреччина відкликала 40 військовослужбовців з військових навчань НАТО в Норвегії", - повідомляє АР.
Таке рішення було прийняте після того, як Норвегія внесла ім'я президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка, до певного списку ворогів.
Ердоган особисто наказав негайно вивести турецькі війська "навіть якщо ці імена будуть видалені" зі списку.
У НАТО поки що не прокоментували цю ситуацію.
Нагадаємо, у жовтні Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що Туреччина "не потребує ЄС", на тлі розбіжностей між двома сторонами та дипломатичної напруги між Анкарою й США.
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