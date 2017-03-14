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Туреччина призупиняє дипломатичні контакти з Нідерландами

Через дипломатичний скандал
Туреччина змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі триваючого дипломатичного конфлікту.
Туреччина призупиняє дипломатичні контакти з Нідерландами Фото: AFP

Про це заявив турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, передає BBC.

Він також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом про міграцію.

"Ми робимо рівно те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Ті хто створили цю кризу несуть відповідальність за її врегулювання", - сказав Куртулмуш.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літака глави МЗС Туреччини в Роттердамі.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.

Євросоюз вирішив заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.

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