Туреччина призупиняє дипломатичні контакти з Нідерландами
Про це заявив турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, передає BBC.
Він також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом про міграцію.
"Ми робимо рівно те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Ті хто створили цю кризу несуть відповідальність за її врегулювання", - сказав Куртулмуш.
Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літака глави МЗС Туреччини в Роттердамі.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.
Євросоюз вирішив заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.
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