Туреччина розпочинає суд над 30 журналістами, які причетні до спроби державного перевороту

У Туреччині розпочався суд над тридцятьма журналістами та керівниками турецької газети, яка була закрита в минулому році, за звинуваченням у причетності до організаторів невдалої спроби державного перевороту.

Колишні співробітники газети Zaman звинувачуються у "членстві у збройній терористичній організації" та "намаганні повалити" уряд, парламент та конституційний лад через свої зв'язки з Фетхуллахом Гюленом, повідомляє Reuters.

Двадцять двоє підозрюваних перебували у попередньому ув'язненні протягом місяців, включаючи 73-річного оглядача Сахіна Альпа.

За даними правозахисників, в Туреччині затримано понад 160 журналістів. Повідомляється, що слухання будуть тривати протягом тижня.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року була здійснена спроба військового перевороту.

У річницю невдалої спроби військового перевороту в Туреччині абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослуховувати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Додамо, що в Туреччині з часу спроби державного перевороту затримано 154 694 особи, 50 136 осіб ув'язнено за підозрою у зв'язках з рухом Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту 15 липня 2016 року.