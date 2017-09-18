Туреччина розпочинає суд над 30 журналістами, які причетні до спроби державного перевороту
Колишні співробітники газети Zaman звинувачуються у "членстві у збройній терористичній організації" та "намаганні повалити" уряд, парламент та конституційний лад через свої зв'язки з Фетхуллахом Гюленом, повідомляє Reuters.
Двадцять двоє підозрюваних перебували у попередньому ув'язненні протягом місяців, включаючи 73-річного оглядача Сахіна Альпа.
За даними правозахисників, в Туреччині затримано понад 160 журналістів. Повідомляється, що слухання будуть тривати протягом тижня.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року була здійснена спроба військового перевороту.
У річницю невдалої спроби військового перевороту в Туреччині абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослуховувати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
Додамо, що в Туреччині з часу спроби державного перевороту затримано 154 694 особи, 50 136 осіб ув'язнено за підозрою у зв'язках з рухом Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту 15 липня 2016 року.
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