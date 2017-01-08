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Туреччина та Катар розпочали спільні військові навчання

Проведення спільних навчань є частиною угоди, спрямованої на зміцнення обороноздатності двох країн
Туреччина та Катар у вівторок розпочали спільні військові навчання, участь у яких беруть 250 турецьких військових та 30 одиниць техніки.
Туреччина та Катар розпочали спільні військові навчання Фото: aljazeera.com

У першій фазі спільних навчань беруть участь сухопутні війська Туреччини. У рамках другої фази до навчань залучать військово-морські сили двох країн. Зокрема, турецький фрегат "TCG Gökova", який прибув до Катару з понад двома сотнями вояків на борту.

Проведення спільних навчань є частиною угоди, спрямованої на зміцнення обороноздатності двох країн, а також "активізації зусиль по боротьбі з озброєними групами та підтримки стабільності в регіоні". Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

Парламент Туреччини 7 червня ратифікував законопроект, який дозволив розмістити на військовій базі у Катарі ще більше турецьких військових. База була створена у Катарі у рамках угоди, підписаної в 2014 році.

Останні спільні навчання відбувається на тлі політичної напруженості між країнами Перської затоки.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.

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