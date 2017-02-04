Туреччина успішно випробувала ракети з системою лазерного наведення Незабаром ними озброять вертольоти турецького виробництва

У Туреччині пройшли успішні випробування ракети L-UMTAS з системою лазерного наведення, що була створена в межах проекту з розробки протитанкових ракет далекого радіусу дії.

Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Anadolu. Згідно з повідомленням, випробування нової ракети пройшли успішно, і нею незабаром озброять ударні вертольоти турецького виробництва АТАК. Проект був реалізований інженерами турецької компанії Roketsan. "Завдяки новим ракетам зросла міць ВПС Туреччини", – заявив міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ішик, зазначивши, що ракета L-UMTAS стала черговим успіхом оборонної промисловості країни. Ракета типу "повітря-земля" або "земля-земля" може бути використана для знищення бронетехніки в радіусі 8 км. Крім того, завдяки системі лазерного наведення, нову ракету можна використовувати в нічний час. Нагадаємо, Міноборони Російської Федерації оприлюднило інформацію про плани та обсяги утилізації озброєння, яке "входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави". Північна Корея провела ще одне випробування двигуна балістичної ракети.

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