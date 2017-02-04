Туреччина успішно випробувала ракети з системою лазерного наведення
Про це повідомляє Anadolu.
Згідно з повідомленням, випробування нової ракети пройшли успішно, і нею незабаром озброять ударні вертольоти турецького виробництва АТАК.
Проект був реалізований інженерами турецької компанії Roketsan.
"Завдяки новим ракетам зросла міць ВПС Туреччини", – заявив міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ішик, зазначивши, що ракета L-UMTAS стала черговим успіхом оборонної промисловості країни.
Ракета типу "повітря-земля" або "земля-земля" може бути використана для знищення бронетехніки в радіусі 8 км. Крім того, завдяки системі лазерного наведення, нову ракету можна використовувати в нічний час.
Нагадаємо, Міноборони Російської Федерації оприлюднило інформацію про плани та обсяги утилізації озброєння, яке "входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави".
Північна Корея провела ще одне випробування двигуна балістичної ракети.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків