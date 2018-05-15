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Туреччина відкликає послів з Ізраїлю та США

Анкара обурена перенесенням американського посольства в Єрусалим і дії ізраїльських військових у секторі Газа
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про рішення відкликати послів з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки у зв'язку з перенесенням американського посольства до Єрусалиму та діями ізраїльських військових під час заворушень в секторі Газу.
Туреччина відкликає послів з Ізраїлю та США Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

Крім того, Анкара має намір ініціювати надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва, а також наполягатиме на проведенні екстреного засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє турецький телеканал NTV.

Ердоган пообіцяв жорстку реакцію Туреччини на дії Ізраїлю, а також повідомив, що з 15 травня в країні оголошено триденний траур за загиблими в секторі Газа палестинцям.

Тим часом, Кувейт ініціював екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ситуацією в секторі Газа.

Нагадаємо, що кількість загиблих палестинців під час масових заворушень в секторі Газа збільшилася до 52, більше 1800 осіб отримали поранення і травми.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнання останнього столицею Ізраїлю.

Цю подію палестинці називають Накба, або "День катастрофи", 15 травня вони щорічно проводять акції протесту.

Це викликало різку реакцію з боку палестинців та в мусульманському світі. Визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю також засудила ООН.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Палестинці ж прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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