Туреччина відкликає послів з Ізраїлю та США
Крім того, Анкара має намір ініціювати надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва, а також наполягатиме на проведенні екстреного засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє турецький телеканал NTV.
Ердоган пообіцяв жорстку реакцію Туреччини на дії Ізраїлю, а також повідомив, що з 15 травня в країні оголошено триденний траур за загиблими в секторі Газа палестинцям.
Тим часом, Кувейт ініціював екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ситуацією в секторі Газа.
Нагадаємо, що кількість загиблих палестинців під час масових заворушень в секторі Газа збільшилася до 52, більше 1800 осіб отримали поранення і травми.
У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнання останнього столицею Ізраїлю.
Цю подію палестинці називають Накба, або "День катастрофи", 15 травня вони щорічно проводять акції протесту.
Це викликало різку реакцію з боку палестинців та в мусульманському світі. Визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю також засудила ООН.
Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Палестинці ж прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.
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