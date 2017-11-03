Туреччина вкотре припинила поромне сполучення з анексованим Кримом
Таким чином, пороми з Криму не приймають уже протягом двох тижнів.
"З Криму не приймають пороми, це вже триває два тижні", - повідомив директор компанії-оператора поромної лінії "Кримське морське агентство" Станіслав Гвоздила, інформують "РИА Новости".
За його словами, причин свого рішення Анкара не уточнює. При цьому Гвоздила підкреслив, що припинення сполучення унеможливило поставки продуктів і товарів з Туреччини на півострів.
Між Кримом і Туреччиною ходили кілька поромів. Сполучення відновилося в жовтні минулого року - тоді російський паром "Варяг" здійснив перший рейс із Севастополя в Зонгулдак.
Нагадаємо, що Малиновський районний суд Одеси оштрафував сімох членів екіпажу корабля Sky Moon (прапор Танзанії) за відвідування портів в окупованому Росією Криму.
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