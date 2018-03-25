Туреччина вперше випробувала балістичні ракети власного виробництва

У Туреччині успішно випробували перші балістичні ракети вітчизняної розробки GÖKDOĞAN і BOZDOĞAN.

Ракети спільної розробки фахівців Ради з науково-технічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK) і Науково-дослідного інституту оборонної промисловості (SAGE) були вперше представлені на XIII Міжнародній виставці продукції оборонної промисловості (IDEF-2017) у Стамбулі, повідомляє "Анадолу".

Тестові запуски ракет провели з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

Згідно з програмою випробувань, в останньому кварталі 2018 року проведуть запуск ракет з наземної установки з метою враження рухомих цілей, а також пуск з літака.

GÖKDOĞAN – ракета малого і середнього радіусу дії. Ракети BOZDOĞAN здатні вражати цілі на великих відстанях.

Проект розробки ракет GÖKDOĞAN і BOZDOĞAN планується завершити у 2020 році. Після цього почнеться серійне виробництво ракет.