Туреччина встановила, що під час хімічної атаки в Сирії застосовували зарин

Проведений у Туреччині розтин тіл жителів сирійської провінції Ідліб, які загинули під час нещодавнього бомбардування, довело, що проти них використовували хімічну зброю.

"Розтин загиблих виявив, що в Ідлібі було використано хімічну зброю", - заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє BBC.

За заявою міністерства охорони здоров'я Туреччини, під час атаки застосовували нервово-паралітичний газ зарин.

У турецьких лікарнях перебуває 31 потерпілий після атаки, три людини померли.

Вранці у вівторок десятки людей загинули в результаті бомбардування сирійського міста Хан-Шейхун у провінції Ідліб. У багатьох постраждалих були ознаки важкого хімічного отруєння.

Сирійські військові заперечують використання хімічної зброї, стверджуючи, що газ розпилили члени опозиційного угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою".

За версією російських військових, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів, де бойовики зберігали хімічну зброю.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.