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Туреччина встановила, що під час хімічної атаки в Сирії застосовували зарин

У країні провели розтин тіл загиблих
Проведений у Туреччині розтин тіл жителів сирійської провінції Ідліб, які загинули під час нещодавнього бомбардування, довело, що проти них використовували хімічну зброю.
Туреччина встановила, що під час хімічної атаки в Сирії застосовували зарин Фото: middleeasteye.net

"Розтин загиблих виявив, що в Ідлібі було використано хімічну зброю", - заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє BBC.

За заявою міністерства охорони здоров'я Туреччини, під час атаки застосовували нервово-паралітичний газ зарин.

У турецьких лікарнях перебуває 31 потерпілий після атаки, три людини померли.

Вранці у вівторок десятки людей загинули в результаті бомбардування сирійського міста Хан-Шейхун у провінції Ідліб. У багатьох постраждалих були ознаки важкого хімічного отруєння.

Сирійські військові заперечують використання хімічної зброї, стверджуючи, що газ розпилили члени опозиційного угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою".

За версією російських військових, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів, де бойовики зберігали хімічну зброю.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

Зазначимо, Рада Безпеки ООН провела екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.

Проте, засідання завершилося безрезультатно. Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї в Сирії виступила Росія.

 

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06 04 2017 17:59
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