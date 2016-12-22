Туреччина втратила 14 військових в ході збройного протистояння в Сирії
Їх доставили до лікарень турецького міста Газіантеп, що біля сирійського кордону.
Представник армії Туреччини також заявив, що у боях було вбито 138 ісламістів. Про це повідомляє euronews.com.
Турецька операція “Щит Євфрату” у прикордонних районах на півночі Сирії триває вже чотири місяці. За цей час загинуло щонайменше 30 турецьких військових.
У середу турецькі бомбардувальники завдали ударів по 67 цілях “Ісламської держави”.
Турецька армія та підтримувані Анкарою сирійські повстанці оточили місто аль-Баб, яке контролюють бойовики ІДІЛ.
В Анкарі заявляють, що повстанці витіснили ісламістське угруповання зі стратегічного району лікарні аль-Баба, після чого, мовляв, ІДІЛ уже приречений на втрату міста. Утім, екстремісти використовують смертників на автомобілях, щоб завдавати дошкульних ударів силам Туреччини і повстанців.
Нагадаємо, у листопаді турецька армія повідомила про "нейтралізацію" 24 терористів ІДІЛ на території північної Сирії.
Раніше у Туреччині заявили, що в рамках операції "Щит Євфрату" на сирійській території вздовж кордону від терористів "Ісламської держави" очищено ділянку в 90 кілометрів, що йде вглиб Сирії на 20 кілометрів.
Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країни Заходу стоять пліч-о-пліч із терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) для того, щоб дискредитувати іслам.
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