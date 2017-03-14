Туреччина заборонила своїм суднам перебувати в анексованому Криму, - Гройсман
"Сьогодні в день візиту ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал", - повідомив прем'єр Володимир Гройсман в ході візиту до Туреччина, повідомляє прес-служба уряду.
Він також підкреслив особливу роль у питанні підтримки кримських татар. "Ваша позиція щодо кримських татар є дуже важливою для нас, і ваше бажання підтримати в таких непростих умовах є свідченням найвищого ступеня дружності між нашими країнами", - підкреслив він.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим запевнив, що Туреччина підтримує Україну, засуджуючи анексію Криму і підтримуючи територіальну цілісність.
Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.
Також стало відомо, що Україна і Туреччина активізують роботу для підписання в 2017 році трьох пріоритетних документів щодо вільної торгівлі, оновленої Угоди про взаємне сприяння і захист інвестицій та Угоди про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.
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