Туреччина закриє кордон з Курдистаном і повітряний простір над ним

Цей крок пов'язаний з референдумом про незалежність, який минулого тижня провели курди

Офіційна Анкара вирішила закрити кордон з Іракським Курдистаном, а також повітряний простір над ним.

Цей крок пов'язаний з референдумом про незалежність, який минулого тижня провели курди.

"Польоти до Північного Іраку вже заборонені, повітряний простір і кордони також скоро будуть закриті. Хто приїде, як ви плануєте виїжджати?", - оголосив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає DW.

Крім того, Ердоган знову пригрозив нафтовому сектору Курдистану економічними санкціями, в разі погодження цього кроку з Багдадом.

Нагадаємо, в Іракському Курдистані майже 92% виборців проголосували за незалежність цього регіону.

Як відомо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.