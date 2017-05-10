Туреччина закриє кордон з Курдистаном і повітряний простір над ним
Цей крок пов'язаний з референдумом про незалежність, який минулого тижня провели курди.
"Польоти до Північного Іраку вже заборонені, повітряний простір і кордони також скоро будуть закриті. Хто приїде, як ви плануєте виїжджати?", - оголосив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає DW.
Крім того, Ердоган знову пригрозив нафтовому сектору Курдистану економічними санкціями, в разі погодження цього кроку з Багдадом.
Нагадаємо, в Іракському Курдистані майже 92% виборців проголосували за незалежність цього регіону.
Як відомо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.
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