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Туреччина запроваджує мита на товари з США на суму $1,8 мільярда

Туреччина обкладе митом імпорт американського вугілля, паперу, волоських горіхів / мигдалю, тютюну, необробленого рису, віскі, автомобілів, косметики, машинного устаткування та нафтохімічної продукції
Туреччина розпочне запроваджувати мита на майже два десятки американських товарів у відповідь на "необґрунтовані" та "неприйнятні" митні тарифи США на сталь і алюміній.
Туреччина запроваджує мита на товари з США на суму $1,8 мільярда Фото: AA Photo

"Загальний тарифний тягар, який накладається Туреччиною на США, співставний з додатковими витратами, що стоять перед Туреччиною завдяки тарифам, накладеним на неї США", - заявив міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі, повідомляє Daily Sabah.

"Вони пропорційні, співрозмірні та розроблені для захисту інтересів Туреччини, водночас вони заохочують діалог" - додав міністр.

Згідно з документами, поданими у Світову організацію торгівлі, Туреччина отримуватиме $267 мільйонів США на митах на товари загальною вартістю $1,8 мільярда, експорт яких здійснюється Сполученими Штатами до Туреччини.

Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).

Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.

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21 06 2018 14:15
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