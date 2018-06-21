Туреччина запроваджує мита на товари з США на суму $1,8 мільярда
"Загальний тарифний тягар, який накладається Туреччиною на США, співставний з додатковими витратами, що стоять перед Туреччиною завдяки тарифам, накладеним на неї США", - заявив міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі, повідомляє Daily Sabah.
"Вони пропорційні, співрозмірні та розроблені для захисту інтересів Туреччини, водночас вони заохочують діалог" - додав міністр.
Згідно з документами, поданими у Світову організацію торгівлі, Туреччина отримуватиме $267 мільйонів США на митах на товари загальною вартістю $1,8 мільярда, експорт яких здійснюється Сполученими Штатами до Туреччини.
Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).
Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.
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