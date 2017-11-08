Туреччина засудила антиросійські санкції ЄС через анексію Криму

Туреччина заявила, що не схвалює санкції, введені ЄС проти Росії за анексію українського Криму.

"Туреччина раніше багато страждала через санкції. Санкції проти наших сусідів та партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Тому, коли ми чуємо про санкції, ми не метушимося необдумано щодо них. Ми обдумуємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем", - серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю виданню Türkiye, повідомляє Hurriyet Daily News.

"Саме тому ми не приєдналися до санкцій проти Росії, і ми віддаємо перевагу політичному залученню та діалогу", - додав він.

"Як ви можете побачити сьогодні, Росія та США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС роздумує про заходи проти США на підставі того, що санкції також на них вплинуть. А ми ж спробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не зашкодило нашій економіці", - підкреслив Чавушоглу.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

В свою чергу, Президент України Петро Порошенко висловив підтримку такому рішенню з боку Євросоюзу.

Минулого місяця Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до кінця січня 2018 року.