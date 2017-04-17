Туреччина засудила критику ОБСЄ щодо референдуму

Міністерство закордонних справ Туреччини вважає неприйнятною критику ОБСЄ щодо невідповідності референдуму європейським стандартам.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, повідомляє Reuters.

"Говорити про те, що референдум не відповідає міжнародним стандартам, неприйнятно", – заявили в МЗС.

Також у заяві стверджується, що команда спостерігачів ОБСЄ прибула до Туреччини з упередженням та знехтувала принципами об'єктивності й неупередженості.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.