Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Туреччина засудила критику ОБСЄ щодо референдуму

На думку Туреччини, команда спостерігачів ОБСЄ знехтувала принципами об'єктивності
Міністерство закордонних справ Туреччини вважає неприйнятною критику ОБСЄ щодо невідповідності референдуму європейським стандартам.
Туреччина засудила критику ОБСЄ щодо референдуму Фото: ria.ru

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, повідомляє Reuters.

"Говорити про те, що референдум не відповідає міжнародним стандартам, неприйнятно", – заявили в МЗС.

Також у заяві стверджується, що команда спостерігачів ОБСЄ прибула до Туреччини з упередженням та знехтувала принципами об'єктивності й неупередженості.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.