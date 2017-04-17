Туреччина засудила критику ОБСЄ щодо референдуму
Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, повідомляє Reuters.
"Говорити про те, що референдум не відповідає міжнародним стандартам, неприйнятно", – заявили в МЗС.
Також у заяві стверджується, що команда спостерігачів ОБСЄ прибула до Туреччини з упередженням та знехтувала принципами об'єктивності й неупередженості.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
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