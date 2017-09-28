Туреччина завдала авіаудару по базі курдів на півночі Іраку: загинули 13 людей

Військові стверджують, що вбиті готувалися до терактів на території Туреччини

Турецькі літаки завдали удару по північному Іраку, в результаті чого загинули 13 осіб, ймовірно бійців Робітничої Партії Курдистану (РПК).

"Повітряним ударом в північному Іраку 13 озброєних членів сепаратистської терористичної організації, які готувалися до нападу, були нейтралізовані", - йдеться в заяві збройних сил Туреччини, в якій використовується термін, який Туреччина застосовує для опису бойовиків РПК, повідомляє Reuters.

Відзначимо, що більшість курдів живуть між Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною, але тільки в Іраку вони домоглися визнаної автономії.

Читайте також: Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум

Як відомо, Ірак та Туреччина у вівторок, 26 вересня, розпочали спільні військові навчання на іраксько-турецькому кордоні. Маневри стартували наступного дня після суперечливого референдуму про незалежність, який відбувся в іракському Курдистані 25 вересня.