Туреччина завдала авіаудару по базі курдів на півночі Іраку: загинули 13 людей
"Повітряним ударом в північному Іраку 13 озброєних членів сепаратистської терористичної організації, які готувалися до нападу, були нейтралізовані", - йдеться в заяві збройних сил Туреччини, в якій використовується термін, який Туреччина застосовує для опису бойовиків РПК, повідомляє Reuters.
Відзначимо, що більшість курдів живуть між Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною, але тільки в Іраку вони домоглися визнаної автономії.
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Як відомо, Ірак та Туреччина у вівторок, 26 вересня, розпочали спільні військові навчання на іраксько-турецькому кордоні. Маневри стартували наступного дня після суперечливого референдуму про незалежність, який відбувся в іракському Курдистані 25 вересня.
Іракський Курдистан перебуває під міжнародним тиском через референдум. Верховний суд Іраку оголосив плебісцит неконституційним. Сусіди - Іран та Туреччина - неодноразово різко критикували референдум. Проти виступали також ООН і США. У регіоні та світі побоюються, що прагнення іракських курдів до незалежності розпалить регіональну кризу.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 вересня пригрозив застосувати "всі можливості" - економічні, безпекові, військові, - у відповідь на дії курдського регіонального уряду. На його думку, уряд Курдистану може втягнути регіон у "етнічну міжусобну війну", цитує Reuters. Напередодні Ердоган уже погрожував перекрити нафтопровід, за допомогою якого з півночі Іраку транспортується нафта за кордон. Туреччина - один із найзапекліших критиків прагнень іракського Курдистану до незалежності. Анкара боїться, що це посилить подібні настрої серед мільйонів турецьких курдів.
Референдум про незалежність не є зобов'язувальним. У курдському регіональному уряді хочуть використати його як аргумент у переговорах із центральним урядом у Багдаді про відділення багатого на нафту регіону. Водночас в уряді в Багдаді у вівторок заявили, що виключають можливість переговорів про незалежність Курдистану.
Додамо, що явка виборців на курдському референдумі склала 72%. Із них, за попередніми результатами, понад 90% підтримали незалежність регіону. Остаточні результати підрахунку бюлетенів очікуються до середи.
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