Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Туреччина завдала авіаудару по базі курдів на півночі Іраку: загинули 13 людей

Військові стверджують, що вбиті готувалися до терактів на території Туреччини
Турецькі літаки завдали удару по північному Іраку, в результаті чого загинули 13 осіб, ймовірно бійців Робітничої Партії Курдистану (РПК).
Туреччина завдала авіаудару по базі курдів на півночі Іраку: загинули 13 людей Фото: rbc.ua

"Повітряним ударом в північному Іраку 13 озброєних членів сепаратистської терористичної організації, які готувалися до нападу, були нейтралізовані", - йдеться в заяві збройних сил Туреччини, в якій використовується термін, який Туреччина застосовує для опису бойовиків РПК, повідомляє Reuters.

Відзначимо, що більшість курдів живуть між Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною, але тільки в Іраку вони домоглися визнаної автономії.

Читайте також: Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум

Як відомо, Ірак та Туреччина у вівторок, 26 вересня, розпочали спільні військові навчання на іраксько-турецькому кордоні. Маневри стартували наступного дня після суперечливого референдуму про незалежність, який відбувся в іракському Курдистані 25 вересня.

Іракський Курдистан перебуває під міжнародним тиском через референдум. Верховний суд Іраку оголосив плебісцит неконституційним. Сусіди - Іран та Туреччина - неодноразово різко критикували референдум. Проти виступали також ООН і США. У регіоні та світі побоюються, що прагнення іракських курдів до незалежності розпалить регіональну кризу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 вересня пригрозив застосувати "всі можливості" - економічні, безпекові, військові, - у відповідь на дії курдського регіонального уряду. На його думку, уряд Курдистану може втягнути регіон у "етнічну міжусобну війну", цитує Reuters. Напередодні Ердоган уже погрожував перекрити нафтопровід, за допомогою якого з півночі Іраку транспортується нафта за кордон. Туреччина - один із найзапекліших критиків прагнень іракського Курдистану до незалежності. Анкара боїться, що це посилить подібні настрої серед мільйонів турецьких курдів.

Референдум про незалежність не є зобов'язувальним. У курдському регіональному уряді хочуть використати його як аргумент у переговорах із центральним урядом у Багдаді про відділення багатого на нафту регіону. Водночас в уряді в Багдаді у вівторок заявили, що виключають можливість переговорів про незалежність Курдистану.

Додамо, що явка виборців на курдському референдумі склала 72%. Із них, за попередніми результатами, понад 90% підтримали незалежність регіону. Остаточні результати підрахунку бюлетенів очікуються до середи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2017 08:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.