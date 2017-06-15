Туреччина завершила будівництво стіни на сирійському кордоні
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Фікрі Ішик, повідомляє Hurriyet daily news.
За його словами, завершено будівництво стіни на 828-кілометровому кордоні країни з Сирією.
Міністр зазначив, що стіну було збудовано в рамках заходів безпеки. На стіні встановлене освітлення, сенсорна система та камери. Спостереження на кордоні буде здійснюватися також з допомогою безпілотників.
Крім того, Ішик повідомив, що будівельні роботи були розпочаті і на кордоні з Іраном. Також, за словами міністра, уряд розглядає варіанти для посилення безпеки на кордоні з Іраком.
Стіна на кордоні з Сирією має на меті запобігти інфільтрації на територію Туреччини терористів.
Нагадаємо, 22 травня турецька поліція в південній провінції Адана застосувала водомети і сльозогінний газ проти місцевих жителів, які вимагали переселення сирійських біженців з околиць.
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