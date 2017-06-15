Туреччина завершила будівництво стіни на сирійському кордоні

Туреччина закінчила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією довжиною у 700 кілометрів.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Фікрі Ішик, повідомляє Hurriyet daily news.

За його словами, завершено будівництво стіни на 828-кілометровому кордоні країни з Сирією.

Міністр зазначив, що стіну було збудовано в рамках заходів безпеки. На стіні встановлене освітлення, сенсорна система та камери. Спостереження на кордоні буде здійснюватися також з допомогою безпілотників.

Крім того, Ішик повідомив, що будівельні роботи були розпочаті і на кордоні з Іраном. Також, за словами міністра, уряд розглядає варіанти для посилення безпеки на кордоні з Іраком.

Стіна на кордоні з Сирією має на меті запобігти інфільтрації на територію Туреччини терористів.

Нагадаємо, 22 травня турецька поліція в південній провінції Адана застосувала водомети і сльозогінний газ проти місцевих жителів, які вимагали переселення сирійських біженців з околиць.