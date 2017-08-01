Туреччина завтра розгляне розширення президентських повноважень

Серед іншого реформа передбачає збільшення кількості депутатів у парламенті з 550 до 600 і зниження віку, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років

Парламент Туреччини у понеділок, 9 січня, розпочне розгляд пропонованих змін до конституції, що суттєво розширяють повноваження президента.

"У разі ухвалення цих змін президент отримає значно більші, ніж на даний час, повноваження та зможе залишатись на своїй посаді до 2029 року. Посаду прем'єр-міністра, згідно з запропонованими змінами, мають скасувати", - йдеться у повідомленні DW.

Серед іншого реформа передбачає збільшення кількості депутатів у парламенті з 550 до 600 і зниження віку, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років.

Критики запропонованої реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Натомість прихильники реформи стверджують, що вона створить в Туреччині систему, подібну до французької або американської.

За нинішніми положеннями конституції Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану після невдалого перевороту у липні 2016 року Ердоган отримав розширені повноваження через ухвалення декретів.

Зазначається, що парламент матиме два тижні для дебатів щодо конституційних змін. У разі схвалення їх парламентом щонайменше 330 голосами вони мають бути винесені на референдум. Відтак у парламенті пропрезидентська партія AKP залежить від підтримки націоналістичної MHP, яка уже висловила свій намір співпрацювати з провладними депутатами в питанні змін до конституції.

Згідно з опитуваннями, які замовляла AKP, зміну конституції підтримують близько 45 відсотків виборців, однак для ухвалення змін на референдумі потрібно понад 50 відсотків.

Нагадаємо, в кінці грудня у Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.

Зміни до Контституції були запропоновані партією Справедливості та розвитку 10 грудня.

За даними видання The Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має можливість керувати країною до 2029 року в разі ухвалення законопроекту про внесення відповідних поправок у конституцію.