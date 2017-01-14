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Туреччина звела стіну довжиною 330 кілометрів на кордоні з Сирією та Іраком

Кількість найманців, які намагалися долучитися до терористичного угрупування ІДІЛ, порівняно з 2015 роком зменшилася у сім разів
У рамках заходів із забезпечення безпеки вздовж кордону Туреччини з Сирією та Іраком зведено модульну бетонну стіну протяжністю 330 км.
Туреччина звела стіну довжиною 330 кілометрів на кордоні з Сирією та Іраком Фото: unian.ua

Як передає агентство Анадолу, про завершення робіт повідомили у Генштабі Туреччини. Ще на відтинку південного кордону протяжністю 191 км створені огорожі з колючого дроту.

"Завдяки вжитим заходам за останній рік попереджено 57 186 спроб незаконного перетинання кордону, причому більшість порушень (89,5%) припала на кордон Туреччини з Сирією. Затримано 424 641 особу, в числі яких громадяни 74 країн світу. Більшість порушників – сирійці (390 336 осіб)", - йдеться у повідомленні.

При цьому кількість найманців, які намагалися долучитися до терористичного угрупування ІДІЛ, порівняно з 2015 роком зменшилася у сім разів.

Завдяки операції "Щит Євфрату" турецько-сирійський кордон був багато в чому очищений від терористів ІДІЛ. Після 24 серпня 2016 року, коли розпочався "Щит Євфрату", число обстрілів з прикордонних сирійських територій, колись підконтрольних терористам ІДІЛ, зменшилося утричі.

На початку січня у рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.

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