Турецька авіакомпанія хоче відкрити "дочку" в Україні
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес асоціації, пише ЦТС.
"Зараз ми працюємо з турецькою авіакомпанією, яка хоче відкрити своє представництво в Україні, відкрити свою "дочку" для регіональних перевезень в Україні", - заявив міністр.
Назву авіакомпанії міністр не назвав.
Раніше в інтерв'ю одному із українських видань, Омелян заявляв про переговори з авіаперевізником, який може завести в Україну 5-7 літаків.
"У лютому у мене будуть переговори з одним з потенційних зовнішніх інвесторів, який теоретично готовий створити в Україні компанію з парком з 5-7 літаків, щоб почати регулярне внутрішнє сполучення", - говорив міністр.
Нагадаємо, що зараз в Туреччині налічується понад 10 авіакомпаній. В Україну літає 4 з них: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air і Atlasglobal.
Остання в 2014 році створила українську "дочку" - "Atlasjet Україна", згодом перейменовану на AtlasGlobal Ukraine. Влітку 2015 року авіакомпанія виконала пробний рейс з Києва до Львова.
Потім у AtlasGlobal Ukraine виникли проблеми з отриманням дозволів на нові частоти і напрямку. В результаті перевізник зосередився на виконанні регулярних та чартерних рейсів з України (Харків, Львів, Запоріжжя) до Туреччини.
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