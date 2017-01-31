Турецька авіакомпанія хоче відкрити "дочку" в Україні

Зараз в Україну літає 4 з 10 турецьких компаній: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air і Atlasglobal

Один з турецьких авіаперевізників може відкрити в Україні дочірню компанію і планує запустити в Україні внутрішні рейси.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес асоціації, пише ЦТС.

"Зараз ми працюємо з турецькою авіакомпанією, яка хоче відкрити своє представництво в Україні, відкрити свою "дочку" для регіональних перевезень в Україні", - заявив міністр.

Назву авіакомпанії міністр не назвав.

Раніше в інтерв'ю одному із українських видань, Омелян заявляв про переговори з авіаперевізником, який може завести в Україну 5-7 літаків.

"У лютому у мене будуть переговори з одним з потенційних зовнішніх інвесторів, який теоретично готовий створити в Україні компанію з парком з 5-7 літаків, щоб почати регулярне внутрішнє сполучення", - говорив міністр.

Нагадаємо, що зараз в Туреччині налічується понад 10 авіакомпаній. В Україну літає 4 з них: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air і Atlasglobal.

Остання в 2014 році створила українську "дочку" - "Atlasjet Україна", згодом перейменовану на AtlasGlobal Ukraine. Влітку 2015 року авіакомпанія виконала пробний рейс з Києва до Львова.

Потім у AtlasGlobal Ukraine виникли проблеми з отриманням дозволів на нові частоти і напрямку. В результаті перевізник зосередився на виконанні регулярних та чартерних рейсів з України (Харків, Львів, Запоріжжя) до Туреччини.