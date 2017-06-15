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Турецька авіакомпанія запустить новий рейс з України

Pegasus Airlines має намір відкрити рейс Одеса - Анкара
З 14 липня авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) має намір відкрити прямі регулярні рейси за маршрутом Анкара - Одеса - Анкара.
Турецька авіакомпанія запустить новий рейс з України Фото: 100500miles.r

Рейси виконуватимуться 4 рази в тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах.

Виліт Анкари о 01:10, з Одеси - о 03:35 за місцевим часом, - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Одеса.

Тривалість польоту - 1 година 25 хвилин.

Рейси виконуватимуться на літаках Boeing 737-800.

Нагадаємо, що безвізовий режим між Україною з Турецькою республікою набув чинності 1 серпня 2012 року. 1 червня 2017 року набула чинності Угода про поїздки громадян України і Туреччини за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.

Нагадаємо, авіакомпанія KLM запустила розпродаж квитків на рейси з Києва в міста Європи за ціною від $ 155 в обидва боки на честь введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.

 
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15 06 2017 14:20
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