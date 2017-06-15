Турецька авіакомпанія запустить новий рейс з України
Рейси виконуватимуться 4 рази в тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах.
Виліт Анкари о 01:10, з Одеси - о 03:35 за місцевим часом, - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Одеса.
Тривалість польоту - 1 година 25 хвилин.
Рейси виконуватимуться на літаках Boeing 737-800.
Нагадаємо, що безвізовий режим між Україною з Турецькою республікою набув чинності 1 серпня 2012 року. 1 червня 2017 року набула чинності Угода про поїздки громадян України і Туреччини за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.
Нагадаємо, авіакомпанія KLM запустила розпродаж квитків на рейси з Києва в міста Європи за ціною від $ 155 в обидва боки на честь введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.
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