Турецька авіакомпанія запустить новий рейс з України

З 14 липня авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) має намір відкрити прямі регулярні рейси за маршрутом Анкара - Одеса - Анкара.

Рейси виконуватимуться 4 рази в тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах.

Виліт Анкари о 01:10, з Одеси - о 03:35 за місцевим часом, - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Одеса.

Тривалість польоту - 1 година 25 хвилин.

Рейси виконуватимуться на літаках Boeing 737-800.

Нагадаємо, що безвізовий режим між Україною з Турецькою республікою набув чинності 1 серпня 2012 року. 1 червня 2017 року набула чинності Угода про поїздки громадян України і Туреччини за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.

Нагадаємо, авіакомпанія KLM запустила розпродаж квитків на рейси з Києва в міста Європи за ціною від $ 155 в обидва боки на честь введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.