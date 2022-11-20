Турецька авіація завдала ударів по курдських базах у Сирії та Іраку
Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти у Стамбулі, які відбулися минулого тижня.
Про це повідомляє CNN Türk.
За інформацією джерела, Міністерство національної оборони оголосило про початок "антитерористичної повітряної операції". Там заявили, про "час розплати" за "віроломні напади негідників". У відомстві уточнили, що удари наносяться по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.
"Надходить перша інформація про те, що було проведено всеосяжну повітряну операцію. У Туреччині сталося два теракти. Всі погляди були прикуті до Сирії. На сьогоднішній день виконано чотири операції: "Щит Євфрату", "Оливкова гілка", "Джерело світу" та "Весняний щит", — сказано у повідомленні турецьких журналістів.
Відомо, що повітряних ударів було завдано по районах, близьких до проведення операції на півночі Сирії, а саме в регіонах Тель-Ріфат, Маранез, Дербессіє, Малікіє, Айн-ель-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В Іраку авіатака була здійснена по районах Синджар, Сулейманія і Кандиль.
Раніше повідомлялось, що в центрі турецького міста Стамбул стався потужний вибух, загинули шестеро людей, ще 81 людина отримала поранення. Винуватця теракту вже затримала поліція.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян
- Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган