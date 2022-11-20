Турецька авіація завдала ударів по курдських базах у Сирії та Іраку

Турецька бойова авіація завдала низки ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. Крім того, велика колона військової техніки збройних сил Туреччини увійшла на територію Сирії.

Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти у Стамбулі, які відбулися минулого тижня.

Про це повідомляє CNN Türk.

За інформацією джерела, Міністерство національної оборони оголосило про початок "антитерористичної повітряної операції". Там заявили, про "час розплати" за "віроломні напади негідників". У відомстві уточнили, що удари наносяться по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.

"Надходить перша інформація про те, що було проведено всеосяжну повітряну операцію. У Туреччині сталося два теракти. Всі погляди були прикуті до Сирії. На сьогоднішній день виконано чотири операції: "Щит Євфрату", "Оливкова гілка", "Джерело світу" та "Весняний щит", — сказано у повідомленні турецьких журналістів.

Відомо, що повітряних ударів було завдано по районах, близьких до проведення операції на півночі Сирії, а саме в регіонах Тель-Ріфат, Маранез, Дербессіє, Малікіє, Айн-ель-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В Іраку авіатака була здійснена по районах Синджар, Сулейманія і Кандиль.

Раніше повідомлялось, що в центрі турецького міста Стамбул стався потужний вибух, загинули шестеро людей, ще 81 людина отримала поранення. Винуватця теракту вже затримала поліція.