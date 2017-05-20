Турецька газета на знак протесту видала випуск з білими шпальтами, – ФОТО
Про це повідомляє DW.
У п'ятницю, 19 травня, відповідального за онлайн-версію видання Медіху Олгуна та кореспондента Sözcü в Ізмірі, що на заході країни, Гекмена Улу затримали з різницею в кілька годин.
У суботу, 20 травня, свіжий номер газети вийшов під назвою "Спеціальний випуск за свободу преси". Видавець Буряк Акбай хоча також мав би бути затриманий, перебуває закордоном, повідомляє державна інформагенція Anadolu.
Затриманих працівників газети підозрюють у зв'язках із рухом проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у організації путчу 15 липня 2016 року. Окрім того, Sözcü опублікувала в день путчу повідомлення про місце відпочинку президента Реджепа Таїпа Ердогана, який покинув готель Marmaris незадовго до того, як путчисти атакували його.
Sözcü має наклад 270 тис. екземплярів, що робить її третьою за розміром газетою в Туреччині.
Фото: twitter.com/aykuterdogdu
Фото: twitter.com/aykuterdogdu
Фото: twitter.com/aykuterdogdu
Фото: twitter.com/aykuterdogdu
Нагадаємо, прокуратура Туреччини вимагає засудити ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який перебуває в США, за сукупністю звинувачень до 3623 довічних ув'язнень.
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