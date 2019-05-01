Турецька поліція спіймала підозрюваного у вбивстві студенток в Харкові

Громадянина Туреччини, підозрюваного у вбивстві двох своїх землячок, які навчалися в Харківському національному університеті ім. В.Каразіна, затримано в Стамбулі.

"У Стамбулі його сьогодні затримали. Наскільки знаю, на кладовищі. Він був озброєний", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" почесний консул Республіки Туреччина в Харкові Володимир Білий.

Він не зміг відповісти на питання, що буде з затриманим, але зазначив, що Туреччина не видає своїх громадян.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що поки не мають інформації про затримання підозрюваного.

Разом з тим, турецьке видання DHA оприлюднило відео затримання.

Нагадаємо, що 5 січня поліція Харківської області повідомила, що громадянина Туреччини підозрюють у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові 31 грудня.

3 січня до харківської поліції звернувся 19-річний хлопець і повідомив, що його подруги з 31 грудня не відповідають на телефонні дзвінки. В орендованій квартирі поліцейські виявили тіла двох 20-річних громадянок Туреччини з ознаками насильницької смерті у вигляді різаних ран шиї.

За цим фактом слідчі внесли інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за п. 1, 6, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення огляду місця події поліцейські встановили, що з квартири зникли ноутбук, принтер і мобільні телефони загиблих. Тому слідчі кваліфікували дії зловмисника також за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством України зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.