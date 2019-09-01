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Турецька журналістка отримала реальний термін за матеріал про офшори

Журналістка не була негайно ув'язнена, оскільки ще має можливість подати апеляцію
Суд у Стамбулі засудив журналістку Пелін Ункер до понад року тюремного ув’язнення за її матеріали про зв'язки екс-прем'єра з офшорними компаніями на основі даних "Райських паперів".
Турецька журналістка отримала реальний термін за матеріал про офшори Фото: privat

Суд, окрім штрафу, засудив журналістку до 13 місяців та 15 днів тюрми за "образу та наклеп на державного службовця", повідомляє Deutsche Welle.

Метеріали Ункер було опубліковано у виданні Cumhuriyet, в якому вона більше не працює. Її викриття були пов’язані з "Райськими паперами", які розкрили дані використовуваних політиками та знаменитостями офшорних структур.

Колишній прем'єр-міністр Біналі Їлдирим і двоє його синів подали на Ункер в суд у листопаді 2017 року. Вони скаржилися через статтю про ймовірні зв'язки синів Їлдирима з 5 офшорними компаніями на Мальті.

Журналістка не була негайно ув'язнена, оскільки ще має можливість подати апеляцію. Однак сама вона на виправдання не сподівається.

Нагадаємо, що в кримінальному суді Ер-Ріяда в четвер, 3 січня, проходить перше судове засідання у справі про вбивство оглядача The Washington Post Джамаля Хашоггі.

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09 01 2019 12:38
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