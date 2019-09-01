Турецька журналістка отримала реальний термін за матеріал про офшори
Суд, окрім штрафу, засудив журналістку до 13 місяців та 15 днів тюрми за "образу та наклеп на державного службовця", повідомляє Deutsche Welle.
Метеріали Ункер було опубліковано у виданні Cumhuriyet, в якому вона більше не працює. Її викриття були пов’язані з "Райськими паперами", які розкрили дані використовуваних політиками та знаменитостями офшорних структур.
Колишній прем'єр-міністр Біналі Їлдирим і двоє його синів подали на Ункер в суд у листопаді 2017 року. Вони скаржилися через статтю про ймовірні зв'язки синів Їлдирима з 5 офшорними компаніями на Мальті.
Журналістка не була негайно ув'язнена, оскільки ще має можливість подати апеляцію. Однак сама вона на виправдання не сподівається.
Нагадаємо, що в кримінальному суді Ер-Ріяда в четвер, 3 січня, проходить перше судове засідання у справі про вбивство оглядача The Washington Post Джамаля Хашоггі.
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