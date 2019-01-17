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Турецькі дисиденти в Україні побоюються "викрадення" СБУ та екстрадиції

У статті припускається, що депортації турків з України посприяли спекуляціям про секретну домовленість між Петром Порошенком та Реджепом Таїпом Ердоганом
Громадяни Туреччини, які виступають проти президента Реджепа Таїпа Ердогана і є прибічниками проповідника Фетхуллаха Гюлена та проживають в Україні, побоюються викрадення співробітниками СБУ і швидкої депортації до Туреччини.
Турецькі дисиденти в Україні побоюються "викрадення" СБУ та екстрадиції Фото: reuters.com

У матеріалі "Радіо Свободи" повідомляється про арешти турецьких громадян в Україні та їхню екстрадицію попри наявні дозволи на роботу і проживання. Крім того, у щонайменше двох описаних у статті випадках чоловіків позбавили законного п'ятиденного апеляційного періоду і швидко депортували.

Перша відома депортація прихильника Гюлена з України відбулася 11 липня 2018 року. Агенти СБУ спіймали турецького підприємця Саліха Зекі Їгіта в Одесі. За інформацією іншого співрозмовника і прихильника Гюлена Юнуса Ердогду, СБУ перевезла Їгіта в Херсонську область, де його посадили на приватний літак і перевезли до Стамбула з мішком на голові.

У другому випадку 12 липня місцева поліція і агенти СБУ затримали турецького журналіста Юсуфа Інана біля будинку своєї сім'ї в Миколаївській області. Люди у формі, які представилися співробітниками СБУ повідомили його дружині, що на Інана чекають у його рідному місті Ізмір.

За словами дружини, після цього співробітники СБУ вдарили Інана по голові і "засунули в машину, як собаку". Вона сказала, що його відвезли в місцеве СІЗО. Наступного дня місцевий суд швидко виніс рішення на користь екстрадиції і Інана негайно відправили в Туреччину.

Опис обох випадків свідчить про порушення п'ятиденного періоду апеляції, встановленого законодавством України. СБУ та Міністерство юстиції України відмовилися коментувати ці справи.

Інші співрозмовники та прихильники Гюлена, які живуть у Києві стверджують, що залишаються цілями і перебувають під наглядом українських і турецьких урядів. Декілька опитаних журналістом турецьких громадян заявили, що за ними стежать чоловіки, які, на їхню думку, є співробітниками українських правоохоронних органів, зокрема СБУ. 

У статті припускається, що депортації турків з України посприяли спекуляціям про секретну домовленість між Петром Порошенком та Реджепом Таїпом Ердоганом.

Прихильники Гюлена в Україні припускають, що українська влада допомагала турецьким спецслужбам в обмін на поглиблену співпрацю і підтримку, зокрема для сприяння переговорів про звільнення українських політв'язнів в окупованому РФ Криму.

Адміністрації Порошенка і Ердогана не відповіли на запити та не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що США відмовили Туреччині у видачі Фетхуллаха Гюлена, який проживає у США. Через це погіршилися відносини між обома країнами. Однак після спроби перевороту 2016 року у Туреччині Анкарі вдалося повернути десятки прибічників Гюлена з інших країн.

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17 01 2019 21:21
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