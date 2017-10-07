Турецькому урядовцю заборонили в'їзд в Австрію

Це рішення подібне до кроку Нідерландів

Австрія заборонила в’їзд міністру економіки Туреччини Ніхату Зейбекчі, який планував взяти участь у заході з нагоди річниці спроби державного перевороту.

"Я можу підтвердити, що глава МЗС Австрії Курц дійсно заборонив міністру економіки Туреччини в’їзд до країни", - сказав в ефірі радіо ORF речник МЗС Австрії, повідомляє Hurriyet daily news.

За його словами, запланований захід має великі масштаби і становить "загрозу для громадського порядку і безпеки Австрії".

Це рішення подібне до кроку Нідерландів, які заявили, що візит до країни віце-прем’єра Туреччини Тугрула Тюркеша для відзначення річниці спроби перевороту є небажаним.

Це викликало критику МЗС Туреччини на адресу Нідерландів.

Нагадаємо, у Німеччині відмовили президенту Туреччину Реджепу Таїпу Ердогану виступити перед своїми співвітчизниками під час саміту країн "Великої двадцятки".