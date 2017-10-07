Турецькому урядовцю заборонили в'їзд в Австрію
"Я можу підтвердити, що глава МЗС Австрії Курц дійсно заборонив міністру економіки Туреччини в’їзд до країни", - сказав в ефірі радіо ORF речник МЗС Австрії, повідомляє Hurriyet daily news.
За його словами, запланований захід має великі масштаби і становить "загрозу для громадського порядку і безпеки Австрії".
Це рішення подібне до кроку Нідерландів, які заявили, що візит до країни віце-прем’єра Туреччини Тугрула Тюркеша для відзначення річниці спроби перевороту є небажаним.
Це викликало критику МЗС Туреччини на адресу Нідерландів.
Нагадаємо, у Німеччині відмовили президенту Туреччину Реджепу Таїпу Ердогану виступити перед своїми співвітчизниками під час саміту країн "Великої двадцятки".
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