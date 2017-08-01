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Турецьким спецслужбам дозволили стежити за громадянами в інтернеті

Законом також передбачається закриття всіх неурядових організацій, які "становлять небезпеку для Туреччини"
Турецький уряд дозволив правоохоронним органам стежити за громадянами в інтернеті та вивчати їхні особисті дані.
Турецьким спецслужбам дозволили стежити за громадянами в інтернеті Фото: unian.ua

Рішення прийняті урядом відповідно до режиму надзвичайного стану і мають силу закону.

"Правоохоронним органам офіційно дозволяється вести спостереження в мережі інтернет, в тому числі, вивчати особисті дані користувачів віртуального простору", - повідомляє державне турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Також, рішенням передбачається закриття всіх неурядових організацій, "чия діяльність становить загрозу для національної безпеки Туреччини"

Нагадаємо, що 5 січня біля будівлі суду в турецькому Ізмірі був підірваний начинений вибухівкою автомобіль. Поранення отримали, за попередніми даними, 10 осіб, одна з них - в критичному стані.

В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.

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08 01 2017 10:51
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