Турецький фермер виявив у вусі вівці щелепу, – ВІДЕО
На мутацію звернув увагу господар тварини, житель провінції Газіантеп Алі Думан, повідомляє газета Milliyet.
Фермер розповів, що під час стрижки він пошкодив машинкою вухо однієї з овець.
"Але коли я вирішив ближче його розглянути, то зрозумів, що це рот. Я дуже злякався. Мене буквально почало трясти. Я в перший раз побачив щось подібне", – зізнався чоловік.
Думан вирішив показати тварину ветеринарам. Вони були здивовані тим, що рот, незважаючи на нестандартне анатомічне розташування, має кілька розвинених зубів, слинні залози і може виконувати ковтальні рухи. Однак, як зазначили фахівці, утворення у вушній раковині ніяк не пов'язане з травленням.
"Я не думаю, що вівця може їсти цим ротом. Нам було б цікаво подивитися, як це відбувається, але власник побоюється за здоров'я свого вихованця", – повідомив ветеринар Ісуф Ілдирим, під чиїм наглядом перебуває тварина.
На його думку, причиною такої мутації міг стати підвищений радіаційний фон в місці існування або надмірне використання фермером хімічних кормів.
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