Турецький уряд закрив повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів
Відповідну заяву зробив заступник прем'єр-міністра Туреччини Нуман Куртулмуш, повідомляє Daily Sabah.
"Ми вирішили не допускати в Туреччину голландські дипломатичні рейси", - заявив Нуман Куртулмуш. Він також зазначив, що послу Нідерландів в Туреччині, який зараз перебуває за межами країни на відпочинку, буде повідомлено про неможливість його повернення в Анкару.
Крім того, в уряді Туреччини мають намір скасувати раніше заплановані зустрічі на високому рівні, і пропонувати парламенту скасувати турецький склад міжпарламентської групи дружби з Нідерландам.
Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літакаглави МЗС Туреччини в Роттердамі.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.
Згодом Туреччина призупинила дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі триваючого дипломатичного конфлікту.
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