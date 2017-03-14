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Турецький уряд закрив повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів

Послу Нідерландів в Туреччині буде повідомлено про неможливість його повернення в Анкару
Уряд Туреччини прийняв рішення закрити повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів.
Турецький уряд закрив повітряний простір для дипломатичних літаків Нідерландів Фото:112.ua

Відповідну заяву зробив заступник прем'єр-міністра Туреччини Нуман Куртулмуш, повідомляє Daily Sabah.

"Ми вирішили не допускати в Туреччину голландські дипломатичні рейси", - заявив Нуман Куртулмуш. Він також зазначив, що послу Нідерландів в Туреччині, який зараз перебуває за межами країни на відпочинку, буде повідомлено про неможливість його повернення в Анкару.

Крім того, в уряді Туреччини мають намір скасувати раніше заплановані зустрічі на високому рівні, і пропонувати парламенту скасувати турецький склад міжпарламентської групи дружби з Нідерландам.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літакаглави МЗС Туреччини в Роттердамі.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.

Згодом Туреччина призупинила дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі триваючого дипломатичного конфлікту.

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14 03 2017 10:15
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