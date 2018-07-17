Туроператор Join UP! має намір зменшити частку перевезень "проблемних" авіакомпаній

Туристична компанія JoinUp була однією з тих турфірм, клієнти якої на кілька годин застрягали в аеропортах через затримку чартерних рейсів авіакомпаній-партнерів. У зв'язку з цим планується зменшити частку перевезень авіакомпаній Bravo Airways, Yanair, в графіках яких були багатогодинні збої, і звернутися до послуг перевізника SkyUp.

Про це заявив комерційний директор компанії Олександр Альба, інформує Громадське радіо.

"Збої у графіку відбувалися через те, що влітку флот цих авіакомпанії максимально завантажений. Якщо з одним літаком щось відбувається, замінити його нічим. Відповідно збивається весь ланцюжок рейсів на тиждень наперед", - сказав Олександр Альба.

Він додав, що після ситуації, коли кілька днів українські туристи не могли вилетіти на відпочинок або повернутися додому, компанія провела оптимізацію та скоротила близько 10% рейсів, зокрема в Іспанію та Туреччину, щоб звільнити запасні літаки на випадок збоїв.

В аеропорту "Львів" затримуються чотири рейси SkyUp

Наступного року компанія збирається мінімізувати частку перевезень компаній, з якими були проблеми. Компенсувати це збираються збільшенням рейсів інших авіакомпаній, зокрема перевізника SkyUp. У JoinUp заявляють, що наступного року ця авіакомпанія виконуватиме 80% перевезень.

Національний авіаперевізник SkyUp почав виконувати польоти у травні цього року.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстрована в Києві у червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

На початку липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, спричиненої масовими затримками рейсів.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень.

У квітні понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до Львова.