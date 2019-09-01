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Турист, якого від Різдва шукають у Карпатах, вийшов на зв'язок

Рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі, враховуючи отриману інформацію
Турист, який заблукав в районі гори Гимба у Міжгірському районі Закарпатської області ще 6 січня, вийшов на зв'язок.
Турист, якого від Різдва шукають у Карпатах, вийшов на зв Фото: dsns.gov.ua

“Рятувальники перевіряють інформацію про ймовірне місцезнаходження туриста, який заблукав ще 6 січня в районі г. Гимба у Міжгірському районі. Наразі стало відомо, що близько 15 години 9 січня чоловік вийшов на зв'язок із товаришем та повідомив, що знаходиться біля невідомої йому гірської річки”, - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі, враховуючи отриману інформацію. Пошуки тривають.

Додамо, що ввечері 6 січня в горах Закарпатської області загубилося п'ятеро туристів, пошуки трьох з них досі тривають.  Згодом рятувальники знайшли двох туристів, пошуки ще одного продовжили у горах.

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09 01 2019 21:19
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