Туристів до замку Дракули в Румунії не пускають ведмеді

Румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули.

Про це повідомляє ВВС.

Останнім часом туристи, які підіймалися сходинками до руїн старовинного замку, зустрічалися з бурою ведмедицею, яка виховує трьох дитинчат і живе неподалік.

Міністерство охорони довкілля дозволило місцевій владі забрати тварин від замку, але поки незрозуміло, куди їх можна відправити.

Поліція вважає, що ведмедів привабила їжа, яку туристи залишають після себе біля замку.

Гіди називають замок Поєнарі "справжнім замком Дракули" на противагу популярнішому замку Бран, де лише іноді зупинявся князь Валахії Влад Цепеш, який і став прототипом графа Дракули.



Фото: GETTY IMAGES

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