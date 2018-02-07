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Туристичний колапс у Тунісі: туроператор заперечив заборгованість перед авіакомпанією

Раніше у "Браво" заявили про 25 млн грн боргу
Туроператор OASIS заперечує інформацію авіакомпанії "Браво" щодо заборгованості, через яку в аеропортах "застрягли" сотні туристів.
Туристичний колапс у Тунісі: туроператор заперечив заборгованість перед авіакомпанією Фото: bravoairways.com.ua

"Посилання ТОВ "Авіакомпанія Браво" на те, що причиною їх відмови стала заборгованість, по-перше, не відповідають дійсності, а по-друге, не є тим підґрунтям, яке дозволяє перевізнику відмовитися від виконання, принаймні, зворотних рейсів", – йдеться у заяві від 2 липня.

Також зазначається, що "Браво" уникає проведення переговорів, тому OASIS звернулася до влади України та Тунісу за допомогою.

Авіакомпанія "Браво" пояснює, що скасування рейсів пов'язано з боргом туроператора у 25 млн грн.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.

У понеділок, 2 травня, стало відомо, що з аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.

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02 07 2018 17:37
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