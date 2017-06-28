Туристичний потік до Києва зріс на 33% порівняно з минулим роком, – КМДА

У першому кварталі поточного року потік туристів до столиці України зберігав позитивну динаміку, а також рекордно збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив директор управління туризму Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко.

"У І кварталі 2017 року туристичний потік до міста Києва зберігав позитивну динаміку та його рекордне збільшення в порівнянні до аналогічного періоду 2016 року склало 33% (70,69 тис. осіб)", – зазначив посадовець.

Зокрема, значно зріс туристичний потік з Білорусі (на 22,77 тис. осіб), Ізраїлю (на 5,92 тис. осіб), Туреччини (на 5,35 тис. осіб). Також серед лідерів рейтингу опинилися США (на 3,52 тис. осіб), Польща (на 3,13 тис. осіб), Азербайджан (на 2,11 тис. осіб), Латвія та Литва (на 1,2 тис. осіб), Німеччина (на 1,91 тис. осіб), Казахстан (на 1,81 тис. осіб), Китай (на 1,76 тис. осіб), Франція (на 1,47 тис. осіб), Нідерланди (на 1,04 тис. осіб).

Зазначається, що загалом за перший квартал 2017 року українську столицю відвідали 283 389 туристів (211 700 в 2016 році).

"Приємно відзначити, що до України та Києва, зокрема, з’являється стійкий інтерес з боку Китаю та Японії. Так, туристичний потік з останньої за перший квартал 2017 року в порівнянні до першого кварталу 2016-го зріс з 877 до 1103 осіб. Також не варто оминути увагою і порівняно новий для України регіон – Скандинавію (Норвегія, Фінляндія, Данія), туристичний потік до Києва з якого за 3 місяці 2017 року (січень-березень) збільшився на 81% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року", – підкреслив Тараненко.

Він також додав, що за прогнозними показниками в поточному році Київ відвідає 1,5 млн іноземних гостей.

Нагадаємо, попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.