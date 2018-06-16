Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Туск: Качинський став одним із лідерів пропутінського табору в Європі

За словами Туска, Качинському має бути соромно до кінця життя за ситуацію, коли з усіх держав ЄС лише Польща не підтримала його (Туска) кандидатуру на посаді голови Європейської ради
Президент Європейської ради Дональд Туск розкритикував лідера керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського за те, що той, за його словами, підігрує Росії.
Туск: Качинський став одним із лідерів пропутінського табору в Європі Дональд Туск. Фото: m.dziennik.pl

"Той, хто послаблює Євросоюз або розраховує на його крах, об’єктивно кажучи, підігрує Росії. Певно, несподівано для самого себе Качинський став одним з лідерів пропутінського політичного табору в Європі", - заявив Дональд Туск в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, інформує Wirtualna Polska.

На слова Туска вже відреагували у правлячій партії "Право і справедливість".

"Лідер пропутінського табору, на щастя, вже не є прем'єром. Коли він протягом 7 років знаходився при владі, то не розв'язав проблем неповносправних, наркотиків та багатьох інших", - заявила речниця ПіС Беата Мазурек.

Нагадаємо, що раніше екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "капосним дідуганом".

За його словами, політики ПіС, називаючи "Громадянську платформу" "зрадницькими мордами" у Сеймі, а не в Твіттері, бруталізують публічні дебати і унеможливлюють діалог.

Слова Сікорського викликали обурення політиків "Права і справедливості", які назвали екс-міністра політичним клоуном.

Як повідомлялося, польська опозиція мала намір звернутися в прокуратуру щодо слів глави правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який назвав опозицію зрадницькими мордами і звинуватив у вбивстві свого брата – президента Леха Качинського, що загинув у Смоленській катастрофі у 2010 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2018 17:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.