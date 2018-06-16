Туск: Качинський став одним із лідерів пропутінського табору в Європі
"Той, хто послаблює Євросоюз або розраховує на його крах, об’єктивно кажучи, підігрує Росії. Певно, несподівано для самого себе Качинський став одним з лідерів пропутінського політичного табору в Європі", - заявив Дональд Туск в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, інформує Wirtualna Polska.
На слова Туска вже відреагували у правлячій партії "Право і справедливість".
"Лідер пропутінського табору, на щастя, вже не є прем'єром. Коли він протягом 7 років знаходився при владі, то не розв'язав проблем неповносправних, наркотиків та багатьох інших", - заявила речниця ПіС Беата Мазурек.
Нагадаємо, що раніше екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "капосним дідуганом".
За його словами, політики ПіС, називаючи "Громадянську платформу" "зрадницькими мордами" у Сеймі, а не в Твіттері, бруталізують публічні дебати і унеможливлюють діалог.
Слова Сікорського викликали обурення політиків "Права і справедливості", які назвали екс-міністра політичним клоуном.
Як повідомлялося, польська опозиція мала намір звернутися в прокуратуру щодо слів глави правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який назвав опозицію зрадницькими мордами і звинуватив у вбивстві свого брата – президента Леха Качинського, що загинув у Смоленській катастрофі у 2010 році.
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