Туск: Качинський став одним із лідерів пропутінського табору в Європі

За словами Туска, Качинському має бути соромно до кінця життя за ситуацію, коли з усіх держав ЄС лише Польща не підтримала його (Туска) кандидатуру на посаді голови Європейської ради

Президент Європейської ради Дональд Туск розкритикував лідера керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського за те, що той, за його словами, підігрує Росії.

"Той, хто послаблює Євросоюз або розраховує на його крах, об’єктивно кажучи, підігрує Росії. Певно, несподівано для самого себе Качинський став одним з лідерів пропутінського політичного табору в Європі", - заявив Дональд Туск в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, інформує Wirtualna Polska.

На слова Туска вже відреагували у правлячій партії "Право і справедливість".

"Лідер пропутінського табору, на щастя, вже не є прем'єром. Коли він протягом 7 років знаходився при владі, то не розв'язав проблем неповносправних, наркотиків та багатьох інших", - заявила речниця ПіС Беата Мазурек.

Нагадаємо, що раніше екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "капосним дідуганом".

За його словами, політики ПіС, називаючи "Громадянську платформу" "зрадницькими мордами" у Сеймі, а не в Твіттері, бруталізують публічні дебати і унеможливлюють діалог.

Слова Сікорського викликали обурення політиків "Права і справедливості", які назвали екс-міністра політичним клоуном.

Як повідомлялося, польська опозиція мала намір звернутися в прокуратуру щодо слів глави правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який назвав опозицію зрадницькими мордами і звинуватив у вбивстві свого брата – президента Леха Качинського, що загинув у Смоленській катастрофі у 2010 році.