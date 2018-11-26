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Туск на зустрічі із Яценюком: Росія повинна негайно звільнити українських моряків

Туск закликав припинити будь-які подальші провокації
Президент Європейської Ради чітко і недвозначно заявив, що засуджує застосування Росією сили в Азовському морі.
Туск на зустрічі із Яценюком: Росія повинна негайно звільнити українських моряків

Росія повинна негайно звільнити українських моряків і припинити будь-які подальші провокації. Європа єдина у підтримці України.

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26 11 2018 17:13
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