ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Європейської ради Дональд Туск прокоментував початок дії безвізового режиму між ЄС та Грузією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туск назвав надання безвізу Грузії хорошим сигналом для України
Сьогодні набула чинності постанова Європарламенту та Європейської ради про безвізовий режим для громадян Грузії
Дональд Туск. Фото: images99.com
За словами Туска, початок дії безвізового режиму для громадян Грузії є хорошим сигналом для українців:
"Хороші новини з Брюсселю про Грузію - це також позитивний сигнал для своєчасного прийняття рішення про безвізові подорожі для України", - написав глава Євроради в Twitter.
Нагадаємо, що 28 березня набула чинності постанова Європарламенту та Європейської ради про безвізовий режим для громадян Грузії.
Громадяни Грузії з цього дня зможуть відвідувати без віз країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також країни, які не входять до складу Євросоюз - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.
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28 03 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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