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Туск назвав надання безвізу Грузії хорошим сигналом для України

Сьогодні набула чинності постанова Європарламенту та Європейської ради про безвізовий режим для громадян Грузії
Глава Європейської ради Дональд Туск прокоментував початок дії безвізового режиму між ЄС та Грузією.
Туск назвав надання безвізу Грузії хорошим сигналом для України Дональд Туск. Фото: images99.com

За словами Туска, початок дії безвізового режиму для громадян Грузії є хорошим сигналом для українців:

"Хороші новини з Брюсселю про Грузію - це також позитивний сигнал для своєчасного прийняття рішення про безвізові подорожі для України", - написав глава Євроради в Twitter.

Нагадаємо, що 28 березня набула чинності постанова Європарламенту та Європейської ради про безвізовий режим для громадян Грузії.

Громадяни Грузії з цього дня зможуть відвідувати без віз країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також країни, які не входять до складу Євросоюз - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

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