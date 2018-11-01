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Туск переконаний, що Польща перебуває в ЄС тільки через гроші

Туск зазначив, що Польща може спробувати покинути ЄС, якщо перестане отримувати фінансову вигоду від члентсва в блоці
Президент Євроради Дональд Туск вважає, що зараз Польща зберігає членство в Євросоюзі лише через гроші.
Туск переконаний, що Польща перебуває в ЄС тільки через гроші Фото: Shutterstock

В інтерв'ю виданню Tygodnik Powszechny Туск зазначив, що Польща може спробувати покинути ЄС, якщо перестане отримувати фінансову вигоду від члентсва в блоці.

"Для PiS (правляча партія Право і справедливість - Ред.) перевага перебування в ЄС зводиться до платіжного балансу з повною зневагою до інших переваг, таких як загальний ринок, правопорядок, гарантована безпека і т. д.", - цитує фрагмент інтерв'ю Туска AFP.

Глава Євроради впевнений, що поки Польща не є "чистим донором" бюджету ЄС, гра для Варшави варта свічок.

"Тому я можу легко уявити собі ситуацію, коли, одного разу Польща опиниться серед чистих донорів, польський уряд вирішить, що настав час запитати поляків, чи хочуть вони бачити свою країну в ЄС і пропагуватиме вихід з нього", - сказав Туск.

Нагадаємо, 20 грудня Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

У той же день президент Польщі Анджей Дуда підписав два закони, ухвалені парламентом в рамках суперечливої судової реформи.

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