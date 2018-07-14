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Туск вважає нерозсудливим підходом "антибандерівську" норму закону про ІНП

"Україна бореться за свою незалежність, Україна потребує підтримки як ніколи раніше"
Президент Європейської ради Дональд Туск вважає нерозсудливим підхід Польщі щодо жорстких норм у законі про Інститут національної пам’яті, які стосуються злочинів українських націоналістів.
Туск вважає нерозсудливим підходом "антибандерівську" норму закону про ІНП Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

"Не йдеться про те, щоб не говорити правди, бо правда необхідна для поєднання, але в інтересах Варшави і Києва побудувати фундамент для об'єднання, а не конфлікту", - наголосив президент Європейської ради в інтерв’ю програмі Fakty po faktach на каналі TVN24.

Він нагадав, що свого часу Польща досягла порозуміння з Німеччиною, однак це потребувало доброї волі від людей, влади, церкви.

"Цього ж ми потребуємо з Україною. Але не варто порівнювати з ситуацією Польщі і Німеччини. Україна бореться за свою незалежність, Україна потребує підтримки як ніколи раніше", - підкреслив Туск.

"Мені не видаються розсудливим підходом такі жорсткі формулювання в законі, бо так навряд чи можна чогось досягти", - зазначив він.

За його словами, це зрештою може викликати і реакцію української сторони.

"І зрештою ми розсваримося. І сьогодні я не мушу говорити, хто потирає руки від того, що з Києва і Варшави лунають неприємні сигнали", - сказав Туск.

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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14 07 2018 15:17
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