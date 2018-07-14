Туск вважає нерозсудливим підходом "антибандерівську" норму закону про ІНП
"Не йдеться про те, щоб не говорити правди, бо правда необхідна для поєднання, але в інтересах Варшави і Києва побудувати фундамент для об'єднання, а не конфлікту", - наголосив президент Європейської ради в інтерв’ю програмі Fakty po faktach на каналі TVN24.
Він нагадав, що свого часу Польща досягла порозуміння з Німеччиною, однак це потребувало доброї волі від людей, влади, церкви.
"Цього ж ми потребуємо з Україною. Але не варто порівнювати з ситуацією Польщі і Німеччини. Україна бореться за свою незалежність, Україна потребує підтримки як ніколи раніше", - підкреслив Туск.
"Мені не видаються розсудливим підходом такі жорсткі формулювання в законі, бо так навряд чи можна чогось досягти", - зазначив він.
За його словами, це зрештою може викликати і реакцію української сторони.
"І зрештою ми розсваримося. І сьогодні я не мушу говорити, хто потирає руки від того, що з Києва і Варшави лунають неприємні сигнали", - сказав Туск.
Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії