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"Тусуйся звідси": у Вінниці депутат облаяв активіста за питання про прапор ОУН, - ВІДЕО

Активіст намагався пояснити депутату значення червоно-чорного прапора для українських патріотів
У Вінницькій обласній раді під час обговорення питання про використання червоно-чорного прапора національно-визвольного руху українського народу на офіційних установах міста і області депутат від партії Батьківщина Олександр Маслєнніков вилаяв активіста.
"Тусуйся звідси": у Вінниці депутат облаяв активіста за питання про прапор ОУН, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

При цьому конфлікт між ними транслювався у Мережу в прямому ефірі.

Як видно на опублікованому відео, активіст намагався пояснити депутату значення червоно-чорного прапора для українських патріотів, однак його доводи і питання викликали у Маслєннікова агресію, і в якийсь момент він перейшов на нецензурну лайку і погрози, інформує "Новое время".

"Тусуйся звідси, громадянин, бл * дь", - звернувся він до активіста, після чого запропонував "вийти поговорити".

Нагадаємо, у Луцькій міській раді в ніч на 1 березня під час голосування виникла сутичка між депутатами, муніципальною вартою і невідомими чоловіками.

 
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30 03 2018 12:53
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